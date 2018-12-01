اتحاد أبناء سخنين يهزم بني يهودا بهدف يتيم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق اتحاد أبناء سخنين الفوز في مباراته الخارجية على بني يهودا بهدف يتيم، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من دوري الدرجة العليا.

وجرت أحداث المباراة على استاد "هموشفاة" في بيتح تيكفا، وسط حضور نحو 200 مشجع للأحمر السخنيني.

وجاء هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق السخنيني عند الدقيقة 25 بواسطة اللاعب شلومي أزولاي.



وعلى هامش المباراة، قال مدير اتحاد أبناء سخنين، خالد قسوم، في حديث لـ"عرب 48"، إن "اللاعبين قدموا أداء رجوليا على أرضية الملعب، سيما وأن المدرب الجديد قام بإدارة المباراة بالشكل المطلوب حتى تمكنا من انتزاع النقاط الثلاث من ملعب صعب وأمام فريق قوي".

وأضاف أننا "نأمل الاستمرارية في تحقيق الانتصارات بالمباريات القادمة، وأنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام مكابي حيفا وكلنا أمل بأن نتمكن من تحقيق الفوز في استاد الدوحة بدعم جماهيرنا وإصرار اللاعبين".

وبهذا الفوز، رفع الفريق السخنيني رصيده من النقاط إلى 13 نقطة وهو يحتل المركز الثامن حاليا بترتيب لائحة الدوري.

وسيستضيف الفريق السخنيني بمباراته المقبلة في الدوري نظيره مكابي حيفا يوم الثلاثاء القادم.