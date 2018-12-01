شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. الحوثيون يحولون مستشفى نفسي إلى ثكنة عسكرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اقتحم المتمردون الحوثيون، اليوم السبت، مستشفى دار السلام للأمراض النفسية والعصبية في مدينة الحديدة اليمنية، وحولوها إلى ثكنة عسكرية، واحتجزوا العشرات من كوادرها الطبية والإدارية، بينهم 12 راهبة من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر محلية: إن المسلحين الحوثيين نصبوا مضادات جوية على أسطح المستشفى، وتمركزوا بداخلها، مانعين خروج الراهبات.

ومنع الحوثيون الراهبات، اللواتي يعملن في المستشفى منذ 8 سنوات، من المغادرة، وأبلغوهن أنهن محتجزات، وسيُنقلن إلى صنعاء تمهيداً لعودتهن إلى بلدانهن.

وأضافت المصادر أن المتمردين نقلوا 42 مريضاً إلى جهة مجهولة، ووضعوا ذخائرهم في أحد مخازن المستشفى التي انتشر المسلحون بداخلها وعلى أسطحها.

وسبق للحوثيين أن حولوا مستشفى 22 مايو الأهلي في الحديدة إلى ثكنة عسكرية ونصبوا أسلحة ثقيلة داخلها وعلى أسطحها.