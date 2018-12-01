شكرا لقرائتكم خبر عن "رباعية اليمن" الاقتصادية تعقد اجتماع مع الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

عقدت اللجنة الرباعية الاقتصادية بشأن اليمن المكونة من كل من: المملكة العربية السعودية ، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة ، والمملكة المتحدة، اجتماعاً مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالرياض اليوم.

ورأس الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، بحضور سفير المملكة المتحدة لدى المملكة العربية السعودية سايمون كوليس ونائب سفير المملكة المتحدة لدى اليمن فيونا والكر دويل، ونائب مدير إدارة التنمية الدولية في اليمن لويس والكر، وسفير الولايات المتحدة لدى اليمن ماثيو تولر، ومساعد وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة سلطان الشامسي، ووكيل الامين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ للأمم المتحدة مارك لوكوك، ومنسقة الشؤون الإنسانية لمكتب الأمم المتحدة ليزا غراندي.

..وحضور دولي مكثف في اجتماع الرياض

وتناول الاجتماع -بحسب "واس"- المناقشات الاخيرة في مجلس الامن الدولي التي أبرزت القلق المتزايد بشأن تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في الداخل اليمني. وأوضح السفير آل جابر أن الاجتماع تناول الوضع الإنساني وآلية الدعم في اليمن، وكيفية تحسين مستوى قدرته على مواجهة التحديات التي يواجهها سواء كانت من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران أو من الوضع المعيشي أو الاقتصاد اليمني.

وأضاف آل جابر، أن النقاشات كانت مثمرة، موضحاً أن الجميع اتفقوا على الاستمرار في عقد مثل هذه الاجتماعات لمتابعة الوضع الاقتصادي والإنساني في الداخل اليمني.

يذكر أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة الوضع الإنساني في اليمن بين اللجنة الرباعية والأمم المتحدة على ضوء ما تحقق من تحسن في اداء الاقتصاد اليمني والتحسن الملحوظ في قيمة الريال اليمني نتيجةً لمساهمة المملكة في ذلك بوديعة مقدارها 2 مليار دولار في البنك المركزي ووديعة أخرى بقيمة 200 مليون دولار، ودعم شهري للمشتقات النفطية بقيمة 60 مليون دولار، ومشروعات التنمية، وإعادة الإعمار في عدد من المحافظات اليمنية.