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الان تتابع عاجل .. ولي العهد محمد بن سلمان يلتقي الرئيس الروسي على هامش قمة العشرين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
التقى صاحب السمو الملكي،ولي العهد،محمد بن سلمان،ولي العهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،اليوم،على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين.
وناقش ولي العهد مع الرئيس الروسي العديد من الموضوعات والقضايا المشتركة وسبل التعاون بين المملكة وروسيا.
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