منسق الإغاثة بالأمم المتحدة يحذر: اليمن "على حافة كارثة"

حذر منسق الإغاثة في الأمم المتحدة، مارك لوكوك، من أن اليمن "على حافة كارثة"، بينما تدفع المنظمة الدولية باتجاه إجراء محادثات سلام.

وجاءت تعليقات المسؤول الأممي بعد تجدد الاشتباكات العنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية في مدينة الحديدة، التي تعتبر معبرا حيويا لنقل مواد الإغاثة الدولية.

وأدلى لوكوك بهذه التصريحات بعد زيارة قام بها لليمن.

وقال إن الأوضاع تدهورت منذ زيارته الأخيرة في شهر أكتوبر/تشرين أول عام 2017.

وأضاف "في عدن رأيت أطفالا يعانون من سوء التغذية، وبالكاد يستطيعون فتح عيونهم".

يذكر أن الضغوط الدولية دفعت السعودية...