حذر منسق الإغاثة في الأمم المتحدة، مارك لوكوك، من أن اليمن "على حافة كارثة"، بينما تدفع المنظمة الدولية باتجاه إجراء محادثات سلام.
وجاءت تعليقات المسؤول الأممي بعد تجدد الاشتباكات العنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية في مدينة الحديدة، التي تعتبر معبرا حيويا لنقل مواد الإغاثة الدولية.
وأدلى لوكوك بهذه التصريحات بعد زيارة قام بها لليمن.
وقال إن الأوضاع تدهورت منذ زيارته الأخيرة في شهر أكتوبر/تشرين أول عام 2017.
وأضاف "في عدن رأيت أطفالا يعانون من سوء التغذية، وبالكاد يستطيعون فتح عيونهم".
يذكر أن الضغوط الدولية دفعت السعودية...
شكرا لقرائتكم خبر عن منسق الإغاثة بالأمم المتحدة يحذر: اليمن "على حافة كارثة" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .