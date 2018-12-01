مجموعة العشرين تدعو لإصلاح منظمة التجارة العالمية

دعت مجموعة العشرين في البيان الختامي الصادر عن قمتها في بوينس آيرس إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية.
وجاء في البيان الختامي للقمة، الذي نشر على الموقع الرسمي لها اليوم السبت، أن "التجارة الدولية والاستثمار أداتان مهمتان للإنتاجية والابتكار وتوفير فرص العمل والتنمية. ونعترف بالمساهمة التي قدمتها منظومة التجارة المتعددة الأطراف في هذا الصدد".
وأشار البيان إلى أن "المنظومة اليوم تفشل في تحقيق أهدافها بشكل كامل وهناك مجال لتطويرها. وبالتالي نحن نؤيد ضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية من أجل تحسين أدائها. وسنستعرض التقدم في ذلك خلال...
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