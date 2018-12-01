وزارة الداخلية الفرنسية: قوات الأمن تواجه جماعات متطرفة جدا

أعلنت ​وزارة الداخلية الفرنسية​ أن قوات الأمن تواجه جماعات متطرفة جداً، في إشارة إلى المواجهات بين ​الشرطة الفرنسية​ وجماعة السترات الصفراء. وأشارت الوزارة إلى أنها تأمل أن تتمكن قوات الشرطة في استعادة الأمن بأسرع وقت ممكن، لافتة إلى أننا "سنزود قوات الأمن بالمعدات المناسبة لمواجهة أعمال العنف".

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