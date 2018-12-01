فرعون: نقف إلى جانب الحريري ونرفض التطاول على موقعه وشخصه

أكد وزير الدولة لشؤون التخطيط في حكومة تصريف الأعمال ​ميشال فرعون​ أنّ "المشهد الذي تابعناه في الساعات الأخيرة لا يليق بلبنان وهو بعيد عمّا ينتظره الناس بعد أشهر من التعثّر في ​تشكيل الحكومة​ بسبب العقد والحواجز التي يتمّ وضعها في طريق رئيس الحكومة المكلّف".

وفي بيان له، أشار إلى أننا "نقف الى جانب رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، ونرفض التطاول على موقعه وشخصه، تماماً كما نرفض استخدام لغة الشتيمة، خصوصاً في هذه المرحلة التي تحتاج الى رجاحة عقل لا التدني في التخاطب".

وأمل فرعون أن "تولد الحكومة من دون الانزلاق الى الشارع"، داعياً الجميع الى التحلّي بالمسؤوليّة والترفّع والتمسّك بخيار بناء الدولة والاحتكام الى الدستور وتجنيب لبنان واللبنانيّين تفاقم الأزمة الاقتصادية التي أصبحت مصدر هاجس كبير.