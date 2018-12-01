إرسلان استقبل في سرايا حاصبيا عددا من الوفود الشعبية

استقبل رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​، النائب ​طلال ارسلان​ في مركز الحزب في السرايا الشهابية في ​حاصبيا​، عددا من ​الوفود الشعبية​ من كافة قرى ​القضاء​ بحضور حشد من المحازبين والمناصرين.

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