الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات بعد غياب 99 يومًا

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:١٩ م
استعاد الأهلي نغمة الانتصارات، على حساب بتروجت، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم السبت، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، بعد سلسلة النتائج السلبية التي عاشها المارد الأحمر في الفترة الأخيرة، والتي استمرت في بطولة الدوري حتى 99 يومًا منذ فوزه الأخير على حرس الحدود في 24 أغسطس الماضي بهدفين نظيفين. هدف الأهلي جاء مبكرًا عند طريق أحمد الشيخ، في الدقيقة الثامنة من متابعة جيدة، للركلة الركنية التي نفذها وليد سليمان، ليضعها على يمين علي فرج معلنًا تقدم الفريق الأحمر.
الهدف المبكر منح لاعبي النادي الأهلي مزيدا من الثقة، لكن لم تظهر لديهم رغبة كبيرة في تعزيز النتيجة، حيث اقتصرت السيطرة على الكرة في منطقة نصف الملعب، دون تهديد على مرمى الفريق البترولي. وشهدت الدقيقة 43 خروج حسام عاشور مصابًا بالتواء في الكاحل، ليشارك بدلًا منه العائد من الإصابة عمرو السولية. وفي الشوط
الهدف المبكر منح لاعبي النادي الأهلي مزيدا من الثقة، لكن لم تظهر لديهم رغبة كبيرة في تعزيز النتيجة، حيث اقتصرت السيطرة على الكرة في منطقة نصف الملعب، دون تهديد على مرمى الفريق البترولي.
وشهدت الدقيقة 43 خروج حسام عاشور مصابًا بالتواء في الكاحل، ليشارك بدلًا منه العائد من الإصابة عمرو السولية.
وفي الشوط الثاني لم يتغير الأمر كثيرًا، حيث سيطر الأهلي على مجريات اللعب معظم الوقت، لكن السيطرة لم تسفر عن أي فرص محققة على مرمى علي فرج، ودفع محمود يوسف، المدير الفني للقلعة الحمراء، بإسلام محارب بدلًا من ناصر ماهر، ثم دفع بباسم علي، بدلًا من أحمد الشيخ، لتنشيط الجانب الهجومي لكن اللقاء انتهى بنفس النتيجة 1-0.
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