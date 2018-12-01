انت الان تتابع ليستر يتخطى واتفورد ووست هام يكتسح نيوكاسل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٣٢ م

حقق فريق ليستر سيتي فوزًا هامًا على نظيره واتفورد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل جيمي فاردي الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، وفي الدقيقة 23 أضاف جيمس ماديسون الهدف الثاني للثعالب. بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق ليستر سيتي لــ21 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد فريق واتفورد عند النقطة 20 في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة تمكن فريق وست هام يونايتد من تحقيق الفوز على نيوكاسل بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب سانت جيمس بارك. سجل خافيير هيرنانديز الهدف الأول لـوست هام في الدقيقة 11 من زمن أحداث الشوط الأول، لينتهي الشوط بتقدم وست هام بهدف نظيف. مع بداية أحداث