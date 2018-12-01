انت الان تتابع إخلاء سبيل ضابط الشرطة المتهم في «مقتل سائق المقطم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٣٢ م

أمرت، اليوم السبت، نيابة حوادث جنوب القاهرة، بإخلاء سبيل ضابط شرطة، في واقعة إطلاقه النار من سلاحه الميري، وتسببه في مقتل سائق بمنطقة المقطم، نتيجة الخلاف على ركن سيارة، وحبس 3 من أنصار السائق، على ذمة التحقيقات التي تجري تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة. قالت التحقيقات الأولية إن أحد السائقين تشاجر مع الضابط بسبب الخلاف على ركن السيارة، فتجمع عدد من أنصاره وتعدوا على الضابط بالشوم والعصىّ فخرجت منه طلقة بالخطأ عقب محاولة المجني عليه الحصول على سلاحه، فأردته قتيلا في الحال.

استمعت النيابة لأقوال شهود العيان، وأكدوا أنهم فوجئوا بمشادات كلامية بين الضابط والمجني عليه لخلافهما على أولوية كل منهما بركن سيارته وحاولوا التدخل للتهدئة، مشيرين إلى أنه بعد دقائق من فض المشاجرة، فوجئوا بتجمع أصدقاء المجني عليه حاملين أسلحة بيضاء وبعض العصيان الخشبية، وتوجهوا نحو الضابط. وأضاف الشهود،