انت الان تتابع مانشستر سيتي يواصل صدارته بثلاثية في شباك بورنموث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٢٥ م

حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على نظيره بورنموث بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل فريق السيتي عروضه القوية في البريميرليج. مانشستر سيتي أحرز هدف التقدم عن طريق البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 16، بعد أن استغل كرة مرتدة من حارس الفريق الضيف قابلها بتسديدة قوية في الشباك، وأدرك كالوم ويلسون هدف التعادل لفريق بورنموث في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 57، أضاف رحيم سترلينج الهدف الثاني للسيتي بعد أن فشل حارس بورنموث في التعامل مع الكرة، ليسكنها النجم الإنجليزي داخل الشباك، واختتم وإلكاي جوندوجان ثلاثية السيتي في الدقيقة 79، بعد أن تبادل ساني الكرة مع سيلفا قبل أن يمرر كرة خلفية الى المندفع جوندوجان الذي تابعها من لمسة واحدة في الشباك. بهذا