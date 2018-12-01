مانشستر سيتي يواصل صدارته بثلاثية في شباك بورنموث

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٢٥ م
حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على نظيره بورنموث بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل فريق السيتي عروضه القوية في البريميرليج. مانشستر سيتي أحرز هدف التقدم عن طريق البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 16، بعد أن استغل كرة مرتدة من حارس الفريق الضيف قابلها بتسديدة قوية في الشباك، وأدرك كالوم ويلسون هدف التعادل لفريق بورنموث في الدقيقة 44.
وفي الدقيقة 57، أضاف رحيم سترلينج الهدف الثاني للسيتي بعد أن فشل حارس بورنموث في التعامل مع الكرة، ليسكنها النجم الإنجليزي داخل الشباك، واختتم وإلكاي جوندوجان ثلاثية السيتي في الدقيقة 79، بعد أن تبادل ساني الكرة مع سيلفا قبل أن يمرر كرة خلفية الى المندفع جوندوجان الذي تابعها من لمسة واحدة في الشباك. بهذا
بهذا الفوز يرفع مانشستر سيتي رصيده إلى 38 نقطة في الصدارة، بفارق 5 نقاط مؤقتا عن ليفربول الذي يواجه نظيره فريق إيفرتون مساء الأحد، أما بورنموث، فتجمد رصيده عند 20 نقطة.
وشهدت المباراة غياب المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو عن صفوف السيتي، وشارك بدلًا منه البرازيلي جابرييل خيسوس، كما وجد الدولي الجزائري رياض محرز على مقاعد البدلاء.
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