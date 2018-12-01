انت الان تتابع أزمة السوبر كلاسيكو.. ريفر بليت يرفض خوض المواجهة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:١٩ م

ما زالت أزمة مواجهة نهائي كوبا ليبرتادوريس بين ريفر بليت الأرجنتيني ومواطنه بوكا جونيورز، حيث أعلن نادي ريفر بليت عن رفضه إقامة الإياب في العاصمة الإسبانية مدريد، معتبرا أنه لا يتحمّل مسؤولية الفشل الأمني الذي وقع يوم السبت الماضي، جاء ذلك من خلال بيان عبر موقعه الرسمي أكد خلاله رفضه خوض المواجهة على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد. وقال ريفر بليت في بيانه إن أحداث العنف كانت خارج الملعب، وهو ما يجعل مسؤولية التقصير الأمني تعود إلى سلطات العاصمة الأرجنتينية وليس النادي، مما يجعل معاقبته بعدم اللعب على ملعبه أمرًا غير مقبول.

وأضاف بيان النادي الأرجنتيني أن أكثر من 66 ألف متفرج وجدوا لما يقرب من ثماني ساعات يوم المباراة وعادوا مجددا عقب تأجيلها لأربع وعشرين ساعة، قبل أن تتأجل مرة أخرى، وسيتسبب قرار نقل المواجهة في حرمانهم من حقهم دون مبرر، بالإضافة إلى التكاليف الباهظة للسفر. واختتم بالتشديد على أنه من غير المنطقي ألا تتمكن