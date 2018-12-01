انت الان تتابع قلق بالإسكندرية بسبب مخلفات «فيروس سي».. والصحة تعلق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد مجلي ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٣٠ م

حالة من القلق انتابت أهالي الإسكندرية بعد أن تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا لمخلفات خطرة من حملة "100 مليون صحة" المستخدمة في تحاليل فيروس "سي" ملقاة على الأرض بعيادة حي سيدي بشر، شرقي المحافظة. ومن جانبه قال الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه قام بعمل تحقيق فوري لما حدث، وتبين أن المخلفات الموضحة بالصورة هى نفايات عادية غير خطرة، وطبقاً لسياسات وإجراءات مكافحة العدوى وتوصيات منظمة الصحة العالمية يتم التخلص منها داخل أكياس القمامة السوداء ولا تعتبر نفايات خطرة.

وأشار إلى أن الصور المتداولة هى الغلاف الورقى الخارجى الخاص بكواشف الحملة، الذى يتم التخلص منه فى الأكياس السوداء، حيث إنه نفايات عادية، ثم يتم وضعه فى صناديق القمامة المخصصة لذلك، والتابعة لنهضة مصر، ولا يمثل وجوده أى خطورة على صحة المواطنين. وأوضح وكيل صحة الإسكندرية أن النفايات الخطرة التى تتضمن