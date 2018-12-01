الان تتابع تقرير لـ BBC: قمة العشرين أثبتت المكانة الدولية لولي العهد.. والزعماء تطلعوا للقائه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتبرت إذاعة “بي بي سي” البريطانية، أن قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيريس، كانت بمثابة اختبار للمكانة الدولية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب الإذاعة فإن القمة أثبتت أن ولي العهد وجد ترحيبًا كبيرا ولم يواجه أي عزلة، مشيرة إلى أن من أولى العلامات التي تدل على المكانة الدولية لولي العهد السعودي كانت التقاط الصورة الجماعية مع قادة العالم، وتظهر الصورة لغة الجسد التي شملت المصافحات والاختلاط التي لا يمكن لأي بيان صحفي لطيف وصفه لهذه المكانة الدولية للأمير الذي برز بثوبه العربي التقليدي وكان الزعيم العربي الوحيد بقمة العشرين.

وأضافت أن زعماء القمة كانوا مستعدين للحديث مع ولي العهد السعودي سواء بشكل مختصر أو رسمي من بينهم رئيس الولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية والمكسيك وجنوب إفريقيا والصين.

وترى الإذاعة أن القمة كشفت بدقة عن مكانة ولي العهد السعودي في العالم، فهناك ومعظم هؤلاء القادة يدركون أنه من مصلحة وطنهم أن يظلوا مشاركين مع المملكة العربية السعودية، وأن لديهم علاقات تجارية واستخباراتية تحتاج إلى الحماية، وأنه من الأفضل الاستمرار في الحديث بدلا من رمي الصخور لمسافة بعيدة.