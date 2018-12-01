الان تتابع أردوغان يوقع على قرار يمنح صهره سلطات غير محدودة على صندوق الثروة السيادي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

خطوة أخرى مثيرة للجدل في الأوساط التركية، أقدم عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد توقيعه على قرار جديد يمنح صهره بيرات البيرق، وزير المالية، سلطة غير محدودة يتصرف بموجبها كيف ما يشاء في أموال صندوق الأصول “الثروة السيادي”.

وفي وقت سابق عين أردوغان نفسه رئيسًا لصندوق أصول البلاد وصهره البيرق نائبًا له، إضافة إلى تعيين ستة أعضاء من حزب العدالة والتنمية في إدارة الصندوق، ما اعتبره مراقبون تحويلا لهذه المؤسسة إلى ما يشبه شركة تجارية عائلية تتحكم في الموارد العامة.

واتخذ مجلس إدارة صندوق الأصول في تركيا قرارًا فوّض وزير المالية صهر أردوغان البيرق بتمثيل الشركات التابعة للصندوق لمدة ثلاث سنوات قادمة.

ونشر القرار والتوجيه الداخلي المتعلق به في جريدة السجل التجاري بتاريخ 29 نوفمبر المنصرم من العام الجاري.

ويفوض قرار مجلس إدارة صندوق الأصول وزير المالية ألبايراق أن يمثّل الصندوق ويتصرف في جميع الأموال والشركات العامة العملاقة التابعة له “في جميع الظروف ودون أي قيد حتى 11 سبتمبر/ أيلول 2021”.