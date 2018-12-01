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عاجل .. ولي العهد محمد بن سلمان يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة على هامش قمة العشرين

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شعبان 0 0

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الان تتابع عاجل .. ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة على هامش قمة العشرين والان مع التفاصيل

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