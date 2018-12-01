36000 محتج على ارتفاع أسعار الوقود في عدد من المدن الفرنسية

اتسعت رقعة التظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت، 01 كانون الأول، 2018.

وقالت وسائل إعلام إن المتظاهرين أحرقوا عددا من المحلات التجارية داخل باريس.

وأضافت أن عددا من المركبات الموجودة في مناطق التظاهرات تعرضت للحرق، إضافة إلى مبان.

ولفتت إلى أن المتظاهرين تمكنوا من تعطيل الملاحة الجوية بشكل مؤقت في مطار نانت غرب باريس.

وأكدت أن الشرطة حاولت تفريق المتظاهرين بالغازات المسيلة للدموع مساء اليوم.

وأكدت أن عدد المعتقلين من المتظاهرين لدى الشرطة تجاوز 120 منذ ظهر اليوم.

وبدأت المظاهرات في عدد من المدن الفرنسية احتجاجا على الارتفاع في أسعار الوقود.

وأشارت المصادر إلى أن نحو 36000 متظاهر خرجوا اليوم في فرنسا، 5،500 منهم في باريس.

من جهتها ذكرت نقابات الشرطة أن 582 حاجزا نصب على الطرقات وفي محطات تسديد الضريبة على استخدام الطرق السريعة.