الشرطة الفرنسية: إصابة العشرات من المحتجين وقوات الأمن في باريس

أصيب العشرات، اليوم السبت، 01 كانون الأول، 2018، خلال مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين على ارتفاع أسعار الوقود.
وأكدت الشرطة الفرنسية إصابة 65 شخصا بينهم 11 من أفراد قوات الأمن في احتجاجات باريس اليوم.
وأقدم المتظاهرون على إحراق عدد من المحال التجارية والسيارات في باريس.
وبلغ عدد المعتقلين على خلفية التظاهرات، بحسب الشرطة الفرنسية، نحو 140 شخصا.
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