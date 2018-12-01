محمد بن راشد: تصنيف جواز الإمارات ليكون الأول عالميا

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم إمارة دبي "في يومنا الوطني المجيد .. توالت إنجازاتنا".
وأضاف بن راشد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "قبل قليل صنف مؤشر passport index جواز الامارات ليكون الأول عالميا بدخوله ١٦٧ دولة حول العالم بدون تأشيرة".
وأضاف "العالم يفتح أبوابه لشعب الامارات".
واختتم" الف مبروك للامارات، وكل الشكر لفريق وزارة خارجيتنا الاستثنائي بقيادة أخي عبدالله بن زايد".
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