المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن جائزة سنوية باسم زهرة صالح

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي عن جائزة سنوية تحمل اسم القيادية الراحلة زهرة صالح، بعد يومين من وفاتها.

وقال نائب رئيس المجلس هاني بن بريك في تغريدة رصدها الخليج 365 إنه "بتوجيه سيدي الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي يعلن المجلس الانتقالي الجنوبي عن جائزة المناضلة زهرة صالح منحة دراسية خارجية سنوية للأول في الثانوية العامة من أبناء شهداء الجنوب".

وأضاف أن الجائزة "تقديرا لدور المناضلة العظيمة وتخليدا لذكراها ، حيث إن الشهداء وشباب الجنوب كانا من أكبر اهتماماتها".