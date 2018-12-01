أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي عن جائزة سنوية تحمل اسم القيادية الراحلة زهرة صالح، بعد يومين من وفاتها.
وقال نائب رئيس المجلس هاني بن بريك في تغريدة رصدها الخليج 365 إنه "بتوجيه سيدي الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي يعلن المجلس الانتقالي الجنوبي عن جائزة المناضلة زهرة صالح منحة دراسية خارجية سنوية للأول في الثانوية العامة من أبناء شهداء الجنوب".
وأضاف أن الجائزة "تقديرا لدور المناضلة العظيمة وتخليدا لذكراها ، حيث إن الشهداء وشباب الجنوب كانا من أكبر اهتماماتها".
شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن جائزة سنوية باسم زهرة صالح على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .