متاجر فرنسا تغلق أبوابها بسبب أعمال العنف والنهب والحرائق تشعل الشانزلزيه

قالت متحدثتان لرويترز، إن محلات جاليرى لافاييت ومتاجر برنتان أغلقت أبوابها فى وسط باريس مع تصاعد حدة العنف فى العاصمة وسط احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة.

وذكر تلفزيون (بي.إف.إم) أنه تم إغلاق 19 محطة على الأقل لقطارات الأنفاق في وسط باريس اليوم السبت وسط امتداد الاشتباكات العنيفة بين المحتجين من أصحاب السترات الصفراء وشرطة مكافحة الشغب في أنحاء العاصمة مع حلول الليل.

وقال شاهد من رويترز إن رجال الإطفاء يكافحون حريقا فى مبنى قريب من الشانزليزيه.

وأكد شاهد من رويترز، أن متظاهرين أضرموا النيران في مبنى في شارع رئيسي قرب قوس النصر في وسط باريس.

فيما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان أن نحو 75 ألف شخص يشاركون في تظاهرات “السترات الصفراء” في مختلف أنحاء فرنسا السبت.

وهذا العدد أقل بكثير من عدد المشاركين في أول يوم تظاهر في 17 نوفمبر عندما شارك نحو 282 ألف شخص، وأدنى من عدد 106 آلاف من المشاركين السبت الماضي.

وكالات

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