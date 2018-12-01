شكرا لقرائتكم رئيس الأرجنتين: نبحث فرصا استثمارية مع السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري، السبت، أنه سيبحث بعض الأفكار الاستثمارية مع السعودية التي تستضيف قمة العشرين بعد اليابان. وجاء ذلك في البيان الختامي لقمة العشرين.

واختتمت مجموعة الدول العشرين أعمالها، السبت، في بوينوس آيرس وسط تباعد بين الولايات المتحدة وشركائها بسبب رفضها دعم التحرك لحماية المناخ، وكذلك بعدما تم تجنب ذكر التعهدات السابقة بمحاربة الحمائية التجارية في البيان الختامي للقمة.

وجاء في البيان الختامي أن كل الدول الاعضاء في مجموعة العشرين باستثناء الولايات المتحدة تدعم تطبيق أهداف اتفاق باريس حول التغير المناخي والتي "لا عودة عنها".

وفيما يشن الرئيس الاميركي دونالد ترمب حربا تجارية على الصين ودول اخرى، تجنب البيان الختامي للقمة ذكر مكافحة الحمائية والالتزام بالتجارة المتعددة الاطراف. وبدلا من ذلك، لفتت الدول الاعضاء فقط الى "المشاكل التجارية الحالية".

وأكدت أيضا أن النظام التجاري المتعدد الأطراف "لا يحقق أهدافه" على صعيد النمو وخلق وظائف، وساندت "الاصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية"، وذلك في هذا البيان الذي كان موضع مفاوضات شاقة فيما كثفت الولايات المتحدة المواجهات مع شركائها التجاريين