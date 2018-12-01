شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم البرلمان: المجتمع المدنى داعم لجهود النواب فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن فكرة مشروع "افرحى يا عروسة" التى تنظمه جمعية شبرا الخير، لها أهمية كبيرة نظرا لتأثيرها المباشر على حياة المواطنين، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس النواب عليهم دور وطنى لدعم جهود جمعيات المجتمع المدنى الساعى لتنمية المجتمع، خاصة وأن جمعيات المجتمع المدنى داعمة لجهود النواب بالمحافظات.

وطالب صلاح حسب الله، الشباب أن يعتبروا جمعية شبرا الخير مثالا للشباب المصرى الذى فضل ترك العمل والحديث على مواقع التواصل الاجتماعى من أجل البحث عن المشروعات الواقعية التى تساهم فى توفير حلول واقعية لتغيير المجتمع بعيدا عن العالم الافتراضى.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذى أقامته جمعية شبرا الخير لتوزيع 240 جهازا منزليا على الفتيات اليتيمات وغير القادرات بالمحافظة للمساهمة فى إتمام زواجهن، وذلك ضمن مشروعها الأول لتجهيز العرائس باسم "افرحى يا عروسة" بحضور كل من حسن حمدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة القليوبية، وعدد من نواب البرلمان ومسئولى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورجال الأعمال فى إطار دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية.

وقال إيهاب فاروق رئيس مجلس إدارة جمعية شبرا الخير، أن هذا الاحتفال يعد أولى خطوات الجمعية لتقديم المساعدات لأهالى مدينة شبرا الخيمة ومحافظة القليوبية كمرحلة أولى بتوزيع أحدث الأجهزة المنزلية على العرائس اليتيمات وغير القادرات، وكانت البداية بأكثر من 60 عروسة من المستهدف الوصول إلى أكثر من 100 عروسة فى العام المقبل.

وأضاف فاروق، أنه من المقرر خلال الأيام المقبلة توزيع 1000 بطانية على المحتاجين فى شبرا الخيمة والقليوبية، على أن يتم تخصيص أول 6 أشهر من العام المقبل للأعمال التنموية متضمنة تأهيل المنازل المنكوبة وتوصيل مياه الشرب للأسر غير القادرة ومساعدة الأيتام.