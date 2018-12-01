عاجل| وصول الصدامات بين المحتجين والأمن الفرنسي لمحيط قصر الرئاسة

نيران ومصابون وفوضى تنذر بثورة في باريس

تحول احتجاج فرنسي على ارتفاع الضرائب وتكاليف المعيشة إلى شغب، السبت، في العاصمة باريس، وسط اصطدام بين الشرطة ومحتجي السترات الصفراء، في مواجهات اعتبرتها صحيفة "لوبوان" بمثابة نذر ثورة بالنظر إلى المستوى غير المسبوق للعنف والاحتقان.

وذكرت الشرطة الفرنسية أن ما لا يقل عن 65 مصابا، بينهم 11 شرطيا، جرحوا في الاشتباكات العنيفة بالعاصمة باريس، كما اعتقل 140 آخرون، ونشر آلاف من عناصر الشرطة في محاولة لاحتواء الاحتجاجات .

كانت تلك ثالث نهاية أسبوع على التوالي تجري فيها اشتباكات في...