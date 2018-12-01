ترند الموجز| طقس سيء الأحد..وبيان من "رانيا يوسف" بعد بلاغات النائب العام.. وموعد ديربي ليفربول وإيفرتون وفأل حسن لصلاح

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، الأرصاد تحذر من طقس الأحد، وبعد تحقيق "المهن التمثيلية".. وبلاغات النائب العام.. بيان عاجل من "رانيا يوسف"، وموعد مباراة ليفربول وإيفرتون في ديربي الميرسيسايد.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات.. وفأل حسن لصلاح.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

الأرصاد تحذر من طقس الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأحد، سيكون لطيفا على جميع الأنحاء نهارا، بارد ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

وشهدت القاهرة والمحافظات، الجمعة والسبت، موجة من الطقس السيء والأمطار، وتوقفت حركة الصيد والملاحة بعددٍ من الموانئ البحرية.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

أما بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، ستتأرجح بين معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 21 والصغرى 14

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13

مطروح العظمى 21 والصغرى 13

سوهاج العظمى 22 والصغرى 09

قنا العظمى 23 والصغرى 10

أسوان العظمى 24 والصغرى 12 (رابط الخبر)

بعد تحقيق "المهن التمثيلية".. وبلاغات النائب العام.. بيان عاجل من "رانيا يوسف"

اعتذرت الفنانة رانيا يوسف، عن واقعة ارتدائها فستانا عاريا في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، مؤكدة: "من الممكن أن يكون خانني التقدير".

وأضافت رانيا فى بيان نشرته السبت، عبر حسابها بالفيس بوك: "احتراماً لمشاعر كل أسرة مصرية أغضبها الفستان الذى ارتديته فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، أود أن أؤكد أننى لم أكن أقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين ممن اعتبروا الفستان غير لائق، من الممكن أن يكون خاننى التقدير حيث ارتديت الفستان للمرة الأولى ولم أكن أتوقع أن يثير كل هذا الغضب.

وتابعت: "أراء مصممين الأزياء ومتخصصى الموضة غالبا ما تؤثر على قرارات اختيار الملابس، وقد يكونوا وضعوا فى الاعتبار أننا فى مهرجان دولى، ولم أكن أتوقع كل ما حدث وإن كنت أعلم لما ارتديت الفستان".

وواصلت الفنانة: "هنا أكرر التأكيد على تمسكى بالقيم والأخلاق التى تربينا عليها فى المجتمع المصرى والتى كانت وما تزال وستظل محل احترام، وإننى إذ أعتز بكونى فنانة لها رصيد طيب وايجابى لدى جمهورى فإننى أتمنى من الجميع تفهم حسن نيتى وعدم رغبتى في إغضاب أى احد وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع".

وختمت يوسف بيانها، قائلة: "كما أنني اعتز بانتمائى لنقابة الفنانين ولدورها التنويرى وحمايتها للقيم ودفاعها عن الفن والفنانين".

وأثارت رانيا يوسف، عاصفة غضب على السوشيال ميديا، بظهورها بإطلالة جريئة، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وصدمت رانيا الجميع بإرتدائها فستان أسود اللون شفاف، شبهه البعض بالمايوه، مما عرضها لانتقادات حادة.

المهن التمثيلية تحقق مع رانيا يوسف

وكانت نقابة المهن التمثيلة برئاسة الدكتور أشرف زكي، قد أصدرت بيانا، تعقيبا على أزمة فستان رانيا يوسف.

وقالت النقابة في بيانها: «عبر الكثير من المهتمين بالشأن الثقافى والفنى عن انزعاجهم الشديد لما لاحظوه أثناء حفلى افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الذى نعتبره جميعا من أهم الفعاليات الدولية التى تمس صورة الفن المصرى والعربى أمام العالم فى مواجهة ثقافة التطرف والإرهاب، غير أن المظهر الذى بدت عليه بعض ضيفات المهرجان لا يتوافق مع تقاليد المجتمع وقيمه وطبائعه الأخلاقية، الأمر الذى أساء لدور المهرجان والنقابة المسئولة عن سلوك أعضائها».

وتابعت النقابة: «ورغم إيماننا بحرية الفنان الشخصية إيمانا مطلقا فإننا نهيب إدراك مسئوليتهم العامة تجاه جماهير تقدر فنهم، ولذلك سوف تقوم النقابة بالتحقيق مع من تراه تجاوز فى حق المجتمع، وسيلقى الجزاء المناسب، حتى تضمن عدم تكرار ذلك بالتنسيق مع الإدارة العليا للمهرجانات واتحاد النقابات الفنية».

3 بلاغات للنائب العام بسبب فستان رانيا

وتقدم 3 محامين، وهم حميدو جميل ووحيد الكيلانى وعمرو عبد السلام ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة رانيا يوسف للتحقيق فيما نسب إليها من جرائم يعاقب عليها القانون، متهمين إياها بالفعل العلنى الفاضح والتحريض على الفسق والفجور وإغواء القُصَّر ونشر الرذيلة التى تخالف الأعراف والتقاليد السائدة فى المجتمع المصرى.

وحددت محكمة جنح الأزبكية بالقاهرة يوم 12 يناير المقبل للنظر في دعاوى قضائية تتهم الفنانة بالتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام. (رابط الخبر)

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في ديربي الميرسيسايد.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات.. وفأل حسن لصلاح

عشاق الكرة العالمية على موعد مع ديربي الميرسيسايد الناري، حيث يستضيف ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، إيفرتون، في السادسة والربع مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء متأثرا بخسارته من باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدفين لهدف، في دوري أبطال أوروبا.

ويسعى لاعبو الريدز لاستعادة نغمة الانتصارات لمواصلة مطاردة مان سيتي على صدارة الدوري.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري بـ33 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما يأتي إيفرتون في المركز الـ6 بـ22 نقطة.

صلاح يبحث عن التألق

وسيحاول النجم المصري محمد صلاح مواصلة تألقه الفترة الأخيرة بعدما سجل هدفا في فوز فريقه على واتفود الجولة الماضية بثلاثية.

فأل حسن لصلاح

وكان صلاح قد أحرز هدفا رائعا في مرمى إيفرتون، الموسم الماضي، وفاز به في سباق جائزة بوشكاش لأفضل هدف، مما يعد فألا حسنا للفرعون.

ويمتلك الفرعون في الدوري الإنجليزي 7 أهداف حتى الآن، ويسعى لزيادة رصيده للاقتراب من المنافسة على لقب هداف البريميرليج، والتي يتصدرها أجويرو أوباميانج بـ8، لكل منهما.

وفاز صلاح بجائزة لاعب شهر أكتوبر، في ليفربول، بعد الأداء الكبير الذي قدمه في الفترة الأخيرة.

كما حصل على المركز الثالث بعد مودريتش ورونالدو في لقب أفضل لاعب في العالم، ودخل ضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول، بالإضافة إلى ترشيحه من جانب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" والكاف للمنافسة على لقب أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018.

وقدم صلاح موسما استثنائيا، مع الليفر العام الماضي، وأصبح محط أنظار كبار أندية العالم، حيث تُوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي بـ32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنهام، ليصبح أول لاعب في تاريخ الكرة المصرية والعربية يحقق هذا الإنجاز.

تشكيل وغيابات ليفربول

يغيب عن ليفربول شامبرلين المصاب، وهنديرسون للإيقاف.

ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: اليسون

الدفاع: ارنولد ، روبيرسون ، فان ديك ، جوميز

الوسط: شاكيري، فاينالدوم، ميلنر

الهجوم: صلاح، فيرمينو، ماني

القناة الناقلة

المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD 2، بتعليق: رؤوف خليف. (رابط الخبر)