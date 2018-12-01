وهاب: حزب الله أبلغ الحريري الموقف المناسب مما حصل في الجاهلية

شدد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، في حديث تلفزيوني، على أن ما حصل اليوم ليس من أصول التبليغ، مؤكداً أنه لا يمكن أن يكون التبليغ بهذه الطريقة.

وأشار وهاب إلى أن ما حصل اليوم حرب أهلية، سائلاً: "هل يدري مدعي عام التمييز ​سمير حمود​ ماذا يفعل؟"

وأكد وهاب أنه لم يشتم رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​، لافتاً إلى أنه قدم إعتذاراً في الليلة نفسها التي انتشر فيها تسجيل فيديو يعود له.

وكشف وهاب أن "​حزب الله​" أبلغ رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ الموقف المناسب، مشيراً إلى أن الذي وتر الجو هو "ضرب" القوة المهاجمة باحدى الآليات مختار البلدة.

وشدد رئيس حزب "التوحيد العربي" على أن المختارة كرامتها من كرامته، مؤكداً أنه لا يقبل التعرض لها.