مصادر بيت الوسط للجديد: حزب الله لم يتدخل في قضية وهاب

أكدت مصادر بيت الوسط، لقناة "الجديد" أن عملية الجاهلية اليوم أتت تطبيقًا للقانون، مشيرة إلى أن كلام رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب واضح أنه استهدف رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.
ونفت هذه المصادر أن يكون "حزب الله" أو أي وسيط آخر قد تدخّل في هذه القضية، مؤكدة أنه حتى الساعة بمنأى عن القضية.
وأوضحت المصادر أنه لم تكن هناك مذكرة جلب أساسًا بل مذكرة تبليغ مباشرة أو بالوساطة، مشيرة إلى أنه يفترض أن يخضع وهاب للتحقيق يوم الإثنين المقبل.
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