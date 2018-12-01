رأى عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​زياد أسود​، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "السياسي المسؤول الذي دفع ​القضاء​ الى خطوات غير محسوبة مستعملا ​القوى الأمنية​ لحسابه دون مراعاة الأصول والقواعد و تداعيات قرار خاطئ، يتحمل تبعات استعمال المؤسسات و ضرب هيبتها و انحراف سلوكها"، مضيفا ان "رجال الدولة همهم هيبة الدولة و ليس هيبتهم على حساب الدولة".

شكرا لقرائتكم خبر عن أسود: رجال الدولة همهم هيبة الدولة وليس هيبتهم على حساب الدولة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .