مصادر مطلعة للـ OTV: الحديث عن حكومة أقطاب من 14 وزيرا لا يتسم بالجدية

أكدت مصادر مطلعة للـ OTV أن "الحركة كثيرة والبركة قليلة"، مشيرة إلى "ضرورة مقاربة الملف الحكومي بواقعية، فالطروحات كبيرة وابتداع الحلول مستمر من قبل وزير الخارجية والمغتربين في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ بالتنسيق مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​.

ولفتت المصادر إلى أن "الحديث عن حكومة أقطاب من 14 وزيراً لا يتسم حتى الآن بالجدية"، مشددة إلى أن "حركة باسيل تنطلق من اعتبار أن البلد بحاجة إلى حكومة بالنظر إلى جدية الوضع الإقتصادي والنقدي".

واعتبرت المصادر أنه "لو تم اعتماد المعيار الواحد منذ البادية كان يمكن أن تقطع إمكانبة الوصول إلى هذا النوع من الأزمات".