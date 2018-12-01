حبيش تابع مراجعات المواطنين في مكتب تيار المستقبل في عكار

تلقى عضو كتلة "المستقبل" النائب ​هادي حبيش​ مراجعات ومطالب مواطنين، في مكتب تيار "المستقبل"- عكار في بلدة خريبة الجندي، في حضور منسق عام التيار في عكار المحامي خالد طه، في إطار خطة التواصل التي أقرها "المستقبل" للوقوف على حاجات الناس من خلال النواب ومكاتب التيار في كل لبنان.

وقد استمع حبيش إلى احتياحات ومطالب الأهالي الخدماتية، مجريا عددا من الاتصالات بالمراجع المعنية.

كما التقى حبيش وفدا من طلاب مجمع عمر بن الخطاب التابع للجمعية الحميدية الخيرية الاسلامية، في اطار النشاطات اللاصفية التي تفترض لقاء مع نائب وسؤاله عن عمل النائب، وعن سر نجاح النائب حبيش، وعن النصائح التي يمكن ان يقدمها النائب للطلاب.

ودار حوار بين الطلاب وحبيش الذي دعا الطلاب إلى متابعة مسيرتهم التربوية والتعليمية لتحقيق طموحاتهم والنجاح في ما يصبون إليه.

وقد شكر رئيس قسم الابتدائي عبد الرحمن الزعبي حبيش على اللقاء، وحسن استماعه وتفاعله مع الطلاب.

من جهته طه شدد على أن "أبواب مكتب التيار مفتوحة أمام أهلنا، وسنعمل لخدمتهم دائما، وهذا واجبنا وليس منة من أحد".