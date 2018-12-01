فرانس برس: مقتل اربعة شرطيين ومدني في انفجار وقع في بوركينا فاسو

أعلنت مصادر أمنية لوكالة "فرانس برس" أن خمسة أشخاص بينهم أربعة من الدرك قتلوا جراء ​انفجار​ عبوة محلية الصنع في سيارتهم الجمعة في بونغو، في شرق ​بوركينا فاسو​، التي تتعرض لهجمات مماثلة تنسب إلى الارهابيين.

وذكر مصدر أمني أن "لغما انفجر لدى مرور ​سيارة​ الدرك التي كانت في مهمة حراسة في بونغو، ما أدى إلى مقتل أربعة" من العناصر، وأكد مصدر أمني آخر هذه المعلومات، مضيفا أن "مدنيا قتل أيضا، ما يرفع حصيلة القتلى إلى خمسة".