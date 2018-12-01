وزيرة الصحة الفرنسية: أعمال الشغب في باريس غير مقبولة

أكدت وزيرة الصحة الفرنسية آنياس بيزون، خلال حديث تلفزيوني، أن "العنف الذي شهتده باريس غير مقبول"، مشيرة إلى أن "أنني أود أن أسمع "السترات الصفراء" وهم يقولون إن هذا النوع من التظاهر استولت عليه جماعات متطرفة وإنهم لا يقبلون ذلك"، وحثتهم على تنظيم أنفسهم ليتسنى لهم بدء حوار مع الحكومة.

واندلعت احتجاجات لحركة "السترات الصفراء" في باريس للأسبوع الثالث على التوالي إحتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات وفرض ضرائب جديدة ما أدى إلى حصول اشتباكات مع ​الشرطة الفرنسية​ وقطع للطرقات وإحراق عدد من السيارات والمحال التجارية.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي ​إدوار فيليب​ أن "الشرطة ستتصدى لأعمال التخريب التي يقوم بها المحتجون، لافتاً إلى أن الشرطة تعرضت لهجمات عنيفة وغير مسبوقة من المحتجين".

وكان المتظاهرون من "السترات الصفراء" قد أغلقوا الطرق المؤدية إلى شارع ​الإليزيه​ وسط ​باريس​. وقد سجل انتشار أكثر من 5 الاف من رجال الشرطة الفرنسية لمواجهة المتظاهرين.