الامم المتحدة تحذّر من أن اليمن بات يقف على شفير كارثة كبرى

حذّرت ​الامم المتحدة​ من أن ​اليمن​ بات يقف على شفير "كارثة كبرى"، في وقت عادت الاشتباكات الى مدينة ​الحديدة​ رغم مساعي المنظمة الاممية لعقد مفاوضات سلام قبل نهاية العام.

وأعلن الأمين العام المساعد للامم المتحدة المكلف الشؤون الانسانية ​مارك لوكوك​ في بيان، في ختام زيارة إلى اليمن استمرت ثلاثة أيام ، ان "اليمن يقف على شفير كارثة كبرى، لكن لم يفت الاوان بعد وذكر ان "الاوضاع المتدهورة" في اليمن ستحتاج إلى مساعدة أضخم في العام المقبل.

وأوضح ان "اليمن مسرح أكبر عملية انسانية في العالم، لكن في العام 2019 سيكون بحاجة إلى مساعدة أكبر بكثير"، مشيرا إلى ان "​الدول المانحة​ قدّمت 2,3 مليار ​دولار​ في 2018 أي نحو 80 بالمئة من قيمة خطة الاستجابة التي وضعتها الامم المتحدة."