البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين تجنّب ذكر التعهدات السابقة بمكافحة الحمائية التجارية

لفتت الدول الاعضاء في ​مجموعة العشرين​ في البيان الختامي لقمّتها في بوينوس آيرس الى "المشاكل التجارية الحالية"، لكنها تجنبت ذكر التعهدات السابقة بمكافحة الحمائية التجارية.

وأكدت أيضا أن النظام التجاري المتعدد الأطراف "لا يحقق أهدافه" على صعيد النمو وخلق وظائف، وساندت "الاصلاح الضروري ل​منظمة التجارة العالمية​".