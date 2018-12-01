الأناضول: احتجاجات "السترات الصفراء" تمتد إلى هولندا

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن احتجاجات "السترات الصفراء" امتدت إلى ​هولندا​.

ولفتت صحيفة "التيليغراف" إلى أن المظاهرات اندلعت في كل من ​لاهاي​ وليوفاردن ونايميخن وماستريخت.

وكانت احتجاجات لحركة "السترات الصفراء" قد اندلعت في العاصمة الفرنسية باريس وعدد من المدن الفرنسية للأسبوع الثالث على التوالي إحتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات وفرض ضرائب جديدة ما أدى إلى حصول اشتباكات مع الشرطة الفرنسية وقطع للطرقات وإحراق عدد من السيارات والمحال التجارية، فيما امتدت لاحقاً هذه الحركة إلى بلجيكا حيث تظاهر المحتجون بالسترات الصفراء احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات.