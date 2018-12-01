العربية: المحتجون قطعوا طرقا سريعة بين باريس وليون وباريس وبوردو

ذكرت قناة "العربية" أن "محتجي "السترات الصفراء" قطعوا طرقا سريعة بين ​باريس​ وليون وبين باريس وبوردو".

واندلعت ​احتجاجات​ لحركة "السترات الصفراء" في باريس للأسبوع الثالث على التوالي إحتجاجاً على ارتفاع ​أسعار المحروقات​ وفرض ضرائب جديدة ما أدى إلى حصول ​اشتباكات​ مع ​الشرطة الفرنسية​ وقطع للطرقات وإحراق عدد من السيارات والمحال التجارية.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي ​إدوار فيليب​ أن "الشرطة ستتصدى لأعمال التخريب التي يقوم بها المحتجون، لافتاً إلى أن الشرطة تعرضت لهجمات عنيفة وغير مسبوقة من المحتجين".

وكان المتظاهرون من "السترات الصفراء" قد أغلقوا الطرق المؤدية إلى شارع ​الإليزيه​ وسط ​باريس​. وقد سجل انتشار أكثر من 5 الاف من رجال الشرطة الفرنسية لمواجهة المتظاهرين.