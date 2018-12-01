معتمد شرق النيل يدش عدد من المشاريع بمدينة الصحفيين غدً

يدشن معتمد محلية شرق النيل د. الناجى محمد علي في زيارته للمدينة غداً الأحد لمدينة الصحافيين بالوادي الأخضر مشروع وضع حجر الأساس لعدد من المرافق الخدمية والتعليمية منها خط مواصلات (الوادي الأخضر- الخرطوم) الذي توقف لفترة طويلة ، بجانب وضع حجر أساس مدرسة أساسية للبنين وأخرى ثانوية للبنات، ونادي الصحافيين الرياضي الثقافي.

وإمتدح رئيس اللجنة الشعبية بمدينة الصحفيين د. عبد الله فتحي مجهودات معتمد محلية شرق النيل واهتمامه بمدينة الصحافيين وترقية الخدمات بها. وأشار إلى أن زيارة المعتمد للمدينة التي سيصاحبها حشد جماهيري بالمنطقة ستكون فاتحة خير لمتابعة كل المشروعات، وطالب أهالي المنطقة بدعم المشروعات الخدمية.

وأوضح فتحي بحسب سونا – أن تدشين خط مواصلات الوادي الأخضر- الخرطوم، يمثل نهاية لفصول من المعاناة نتيجة تكبد المشاق في المواصلات والانتظار الطويل، وشدد على أهمية متابعة خطوط المواصلات من قبل اللجان الرسمية والشعبية.

يشار إلي أن معتمد شرق النيل كان قد تعهد لأعضاء اللجنة الشعبية من خلال زيارة سابقة بالوقوف ميدانياً على طبيعة الأوضاع بمدينة الصحفيين وأسهمت توجيهاته في إنجاح العديد من المشروعات خاصة في المجالات الصحية والأمنية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)