مأمون يؤكد إهتمام الدولة بالإعلام

أكد وزير الدولة بالإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات مأمون حسن إبراهيم إهتمام الدولة بالإعلام من خلال توفير المطلوبات عبر أجهزة الدولة المختلفة.

وأشار – لدى مخاطبته يوم السبت بجامعة أفريقيا افتتاح دورة الإعلامي الشامل رقم (4) الذي تنظمها كلية الإعلام بجامعة أفريقيا العالمية بالتعاون مع معهد الجزيرة للإعلام ، أشار إلى المساحات الواسعة للحريات التي وضعتها الدولة تؤكد إهتمام الدولة بالإعلام.

منوها دعم حكومة السودان على رأسها رئيس الجمهورية على استضافة طلاب أفريقيا بالجامعة للمساهمة في الرسالة الكبرى بتخريج أجيال للمستقبل مسلحة بالعلم والمعرفة فى جوانبها المختلفة.

وأكد وزير الدولة أن المشروعات المشتركة لجامعة أفريقيا مع معهد الجزيرة للإعلام تجد كل الدعم والرعاية من قبل الوزارة بإعتبارها تخاطب مطلوباتنا المختلفة، لافتاً الي أن جامعة أفريقيا الآن تجيد لمطلوبات التعليم فى مجال الإعلام بمطلوباته المختلفة من خلال العمل الأكاديمي وتهيئة البيئة المناسبة للتحصيل، بجانب التجارب العملية فى المجال.

وأكد إهتمام وزارته بالتدريب والتأهيل المستمر لمواكبة التطور التقني فى الإعلام، مثمنا الجهود المبذولة للتطوير الإعلامي.

من جانبه، قال نائب المدير للشؤون العلمية والثقافية الدكتور موسى طه تاي الله إن كلية الإعلام بجامعة أفريقيا عملت على تبني الجهد الطبيقي لكافة التخصصات المختلفة لدراسات الإعلام، مشيرا الى البيئة التى تم تهيئتها لهذه الكلية ساعدت فى تجويد العمل الإعلامي للطلاب حتى يصبحوا قادرين على مواكبة سوق العمل.

وأشار بحسب سونا – الي أن الجامعة تضم أكثر من 80 من الدول الأفريقية ودول أخرى، كاشفاً عن تفاهمات مع معهد الجزيرة للإعلام لتأسيس مركز إقليمي ليكون حلقة وصل بين الدول الأفريقية لإقامة الدورات المتخصصة للطلاب والمهتمين بالإعلام فى الدول الأفريقية المختلفة والمنطقة العربية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)