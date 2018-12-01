الحكومة: إتجاه لتخفيض رسوم الإنتاج على السلع

كشف وزير الدولة بالتجارة د. أبو البشر عبدالرحمن، عن إتجاه لتخفيض رسوم الإنتاج على السلع المنتجة محلياً (السكر، الدقيق والأرز)، وأعلن عن تشكيل لجنة مختصة تعمل على دراسة تخفيض الرسوم على السلع الأساسية.

وقال إن الغرض الأساسي من تقليل الرسوم هو الإكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، خاصة المستهدفة في البرنامج الخماسي، وذلك بإضفاء قيمة وميزة نسبية وقدرة تنافسية في السوق المحلي والإقليمي.

وأبان أن الحكومة مستمرة في التدرج في إلغاء رسوم الإنتاج وفقاً لسياسة الإصلاح الضريبي وتوفير مدخلات الإنتاج وإزالة التشوهات الضريبية بين الإنتاج المحلي والمستورد.

وأوضح عبدالرحمن بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، أن الوزارة لديها خطة كبيرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في وضع السياسات التجارية بإقامة شراكات حقيقية معاً لقطاع الخاص حتى يتحقق إحلال كامل لكل واردات البلاد المستوردة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)