كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يطلق الماراثون الأول لوحداته في بنغازي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس شعبة الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، خليفة العبيدي، اليوم السبت، عن انطلاق الماراثون الأول بمشاركة كل وحدات الجيش الليبي يجوب شوارع وأزقة وميادين مدينة بنغازي الليبية شرقي البلاد.

وقال العبيدي في بيان صحفي له، إنه "بتعليمات من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، وبمشاركة كل وحدات الجيش، انطلق اليوم السبت "سباق الكرامة" في نسخته الأولى في شكل ماراثون يجوب شوارع وأزقة وميادين مدينة بنغازي، خاصة تلك الشوارع التي تقع وسط المدينة، والتي كانت حصنا للجماعات الإرهابية قبل أن يتم دحرها على يد أبناء جيشنا البواسل".

وأضاف البيان، أنه "بهذا الماراثون نبرهن للعالم أن جيش ليبيا هو طوق نجاتها، وأن أبناء الجيش في حالة استعداد دائم ولياقة بدنية عالية لدحر أي عدو جائر".

وانطلقت معركة الكرامة في 16 مايو 2014، بقيادة المشير خليفة حفتر، ضد جماعة مجلس شورى ثوار بنغازي وجماعة أنصار الشريعة، وأصبحت تلك الجماعات التي سيطرت على مدينة بنغازي أبان ثورة 17 فبراير عام 2011، تقوم بتصفية العسكريين والإعلاميين والنشطاء، وكذلك المدنيين الذي يعلنون رفضهم لهم، واستمرت معركة الجيش الليبي ضد الجماعات الإسلامية المتطرفة قرابة الأربعة سنوات.