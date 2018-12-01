كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استئناف الملاحة في مضيق كيرتش أمام السفن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي، اليوم السبت، استئناف حركة الملاحة في مضيق كيرتش أمام السفن.

وقال المكتب الصحفي: " استئنفت حركة الملاحة في مضيق كيرتش أمام السفن اليوم السبت من الساعة 12.00".

من جهته أكد الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم السبت أنه تم التطرق إلى هذه الحادثة خلال مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع كل من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة العشرين في الأرجنتين.

وأشار بيسكوف إلى أن "ميركل تحدثت عن رغبتها في تسوية هذا الوضع، لكن كلمة "وساطة" لم تذكر. وعلى الأرجح هذا غير ممكن لأن الحديث يدور عن انتهاك حدود الدولة، وتحقيق قضائي وإجراءات قضائية بحق المخالفين. ولذلك أعتقد بأنه لا يمكن الحديث عن وساطة ما".

وأكد بيسكوف أن ميركل وماكرون خلال اللقاء مع بوتين أبديا اهتماما بشأن الإفراج عن البحارة الأوكرانيين.

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين قدم لكل من ميركل وماكرون "توضيحات مستوفية" بخصوص الحادث في مضيق كيرتش.

وأكد أن "الجميع سمعوا كلام الرئيس (بوتين) حول أن ما حدث هو استفزاز مرتبط بالوضع على عتبة الانتخابات في أوكرانيا".