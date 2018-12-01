كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن: ترجيح اجتماع مصالحة ليبية في عمان غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن المقرر أن يلتقي السراج أيضاً، خلال الزيارة، رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز.
وأوضحت المصادر، أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ووزراء الشؤون السياسية والبرلمانية، والمياه والري والعمل والعدل والدولة للشؤون القانونية والدولة لشؤون الإعلام والسفير الليبي في عمان، ومحافظ العاصمة، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، كانوا في استقبال السراج.
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