كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. احتجاجات "السترات الصفراء" تمتد إلى هولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتظاهرات اليوم هي الثالثة ضمن سلسلة احتجاجات ينظمها أصحاب "السترات الصفراء" منذ منتصف أكتوبر المنصرم، ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المحتجين، الذين حاولوا كسر الطوق الأمني في شارع الشانزليزيه الشهير وسط العاصمة الفرنسية.
ومنذ الصباح، حشدت الشرطة آلافا من عناصرها في باريس، وسط تحذيرات أمنية من تجدد أعمال العنف والشغب، كتلك التي رافقت التظاهرات السابقة خلال الأيام الماضية.
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