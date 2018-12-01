كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آلاف يتظاهرون في مدريد تأييدا لوحدة إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظاهر الآلاف اليوم السبت، في العاصمة الإسبانية مدريد وهم يلوحون بعلم البلاد دعماً لوحدتها ورفضاً لحملة في إقليم كتالونيا تدعو لانفصاله عن إسبانيا.

وتسببت أزمة مساعي إقليم كتالونيا للانفصال وقرار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث اتباع نهج أكثر تسامحاً مع أحزاب موالية للاستقلال، تعتبر أصواتها ضرورية لأجندة تشريعية، تحاول حكومة الأقلية التي يترأسها، الدفع بها في إثارة غضب الكثير من المحافظين في إسبانيا.

ورفع محتجون لافتات كتب عليها: "أوقفوا سانتشيث، الانتخابات الآن!"، خلال المظاهرة التي أقيمت في وسط العاصمة.