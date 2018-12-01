مدرب الجزائر: “سواء نظم في المغرب أو في بلد آخر سنذهب للتتويج بـ”كان” 2019″

أكد جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، عزمه قيادة منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس إفريقيا للأمم 2019، والتي تم سحبها أمس الجمعة من الكاميرون، ويعتبر المغرب أبرز الرشحين لاحتضانها، الصيف المقبل، وذلك من أجل “تتويج المسار الجيد الذي بصم عليه منذ أن تولى مهمة تدريب ثعالب الصحراء”.

وفي حوار له، اليوم السبت، مع صحيفة “الهداف” الجزائرية، قال بلماضي، ” سنذهب للتتويج بكأس أفريقيا سواء في المغرب أو في مكان آخر، فأنا لست من المدربين الذين يحتاجون لفترة طويلة من أجل تطبيق برنامجهم”.

ويملك المنتخب الجزائري عناصر قوية، على غرار نجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز، ما يجعله من أبرز المنافسين على لقب الـ”كان”، الذي سينطلق بعد حوالي 7 أشهر.

وفي حال نظم الـ”كان” القادم في المغرب بدل الكاميرون، فإن المنتخبات المغاربية وشمال إفريقيا ستكون لها حظوظا وافرة من أجل المنافسة على اللقب.

جدير ذكره، أن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، أكد دعم بلاده للمغرب من أجل استضافة نهائيان “كان” 2019، معتبرا بأن المغرب هو أكثر بلدان شمال إفريقيا استعدادا لتعويض الكاميرون وإنجاح هذه التظاهرة، التي ستعرف مشاركة 24 منتخبا بدل 16، للمرة الأولى في تاريه البطولة القارية.