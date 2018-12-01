عادل إمام يكشف أسباب مقاطعته لمهرجان القاهرة السينمائي

رغم رأي النجم المصري عادل إمام في المهرجان، الذي يعتبر سلبياً ومنتقداً طريقة تنظيمه، فإنه نفى وجود خلافات بينه وبين إدارة المهرجان.

وفسَّر عادل إمام عدم حضور المهرجان بالقول: «في حقيقة الأمر أرى أن هذا المهرجان روتيني للغاية، ولا يحمل أي نوع من التجديد والتنوع الفني»، وأضاف: «فقط أشعر بأنه شغل موظفين.. واجب سنوي لا بد من عمله، وبدا هذا واضحاً من خلال حفلات الافتتاح والختام والفعاليات، وهو ما أرفضه شكلاً وموضوعاً».

وأرسل السيناريست محمد حفظي، رئيس الدورة الحالية لمهرجان القاهرة السينمائي، دعوة إلى عادل إمام لحضور المهرجان في دورته الـ40 التي أُقيمت في الفترة من 20 إلى 29 نونبر 2018.