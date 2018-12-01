مهرجان الفيلم الدولي بمراكش يرفع ستاره «على عتبة الخلود» فيلم عن فان جوغ -صور

رفع، مساء أمس الجمعة، آخر أيام شهر نونبر، الستار عن فعاليات الدورة السابعة عشرة من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وهي الدورة التي تأتي بعد إلغاء دورة سنة 2017، من أجل تدارك الانتقادات التي طالته على امتداد السنوات الأخيرة، بتجديد إدارة المهرجان وإعطاء نفس وروح جديدين للحدث السينمائي الأبرز في المغرب، الذي يحظى برئاسة شرفية للأمير مولاي رشيد.

واختارت الإدارة الفنية أن يفتتح المهرجان بـ«على عتبة الخلود»، وهي ترجمة عنوان فيلم «At Eternity’s Gate»، عن حياة الرسام الهولندي الشهير فان خوج. هذا العمل السينمائي الذي أنتجته شركة «CBS Films»، وأخرجه جوليان شنابل، عرض أول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي ضمن المسابقة الرسمية لفعاليات دورته الـ75 هذا العام 2018.

ويتناول الفيلم سيرة ذاتية تستند إلى حياة الرسام الأسطوري “Vincent van Gogh” «فان جوخ». وتدور أحداثه في باريس خلال ثمانينات القرن التاسع عشر، حيث كان يعاني فان جوخ الفقر والبؤس، وتقابل لوحاته بالتجاهل أو بالاستهزاء.

ويتتبع الفيلم رحلة الرسام الهولندي فان جوخ إلى جنوب فرنسا، وعبر المصحات النفسية التي دخلها وغادرها أكثر من مرة قبل أن يسدل الستار على حياته وهو لم يتجاوز السابعة والثلاثين من عمره.

وتستند أحداث الفيلم، الذي يلعب فيه دور البطولة النجم العالمي وليام دافو، مجسدا شخصية الرسام الشهير فان جوخ، إلى رسائل فينسنت فان جوخ، بالإضافة إلى حقائق وإشاعات، من تأليف الكاتب والمخرج «جوليوس شنابيل»، موقع هذا العمل.

ويشارك في بطولة الفيلم، إلى جانب وليام دافو، كل من مادس ميكلسن، ماثيو أمالريك، وإيمانويل سيجنر، ونيلس أريستروب، وروبرت فريند، وأوسكار إسحاق، وستيلا شنابل.

وحظي فيلم «Eternity’s Gate»، الذي عرض أول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي، بآراء إيجابية من النقاد، وحمل تقييمًا جديدًا بنسبة 86٪ من النقاد استنادًا إلى سبع مراجعات.

يذكر أن حياة فان جوخ ظهرت سابقًا على الشاشة في أفلام مثل Lust for Life لعام 1956 مع كيرك دوغلاس، و«فينسنت آند ثيو» عام 1990 مع تيم روث، والفيلم التلفزيوني 2010 Painted with Words من بطولة Benedict Cumberbatch، كما قام المخرج مارتن سكورسيزي بتصوير الرسام في جزء من فيلم «أحلام أكيرا كوروساوا» في عام 1990.

ويرتقب أن يكرم المهرجان، في ثاني أيامه، غدا السبت فاتح دجنبر، النجم العالمي روبرت دينيرو، بقاعة الوزراء بقصر المؤتمرات، ابتداء من السادسة والنصف مساء.

وتنطلق عروض أفلام سباق المهرجان الدولي للفيلم بمراكش،في الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم غد السبت.