شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس اليمني: لن نقبل أي انتقاص أو تجاوز للشرعية والان نبدء بالتفاصيل

جدد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح رفض الشرعية أي انتقاص أو تجاوز لها أو للمرجعيات الثلاث، وذلك تزامنا مع اقتراب الجولة الجديدة من المشاورات المقرر عقدها في السويد.

وأكد الفريق محسن في كلمة له خلال حفل أقامته السلطات في محافظة مأرب بمناسبة العيد الوطني 51 لاستقلال جنوب البلاد، أن اليمن لن تقبل باستنساخ حزب الله ولامجال فيها لولاية الفقيه وللميليشيات التي قال إنها لا تؤمن بالعمل السياسي ولا بالتداول السلمي للسلطة وكل مشروعها أنها تستند على خرافات الملازم والحق الإلهي المزعوم بالحكم، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشار نائب الرئيس اليمني، إلى أن الحرب التي يخوضها اليمنيون هي حرب دفاعية لم تكن أبداً خيار الدولة .. لافتا الإنتباه إلى أن المستقبل القادم مبشر بالخير والنصر واستعادة الدولة على كل تراب اليمن وانتهاء حكم ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في وقت تحقق فيه الحكومة تقدماً ونجاحات على أكثر من مستوى و تعمل على تحسين مستوى الخدمات وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.

ودعا الفريق محسن كل اليمنيين بمختلف توجهاتهم للوقوف صفاً واحداً ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية الطائفية التي دمرت اليمن وبنيته التحتية ونسيجه الاجتماعي وهويته.